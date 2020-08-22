الحسيني ينتهي من تصوير كليب «صحاب أونطة» لحكيم وطرحه نهاية الشهر

انتهى المخرج حسام الحسيني، من تصوير كليب أغنية "صحاب أونطة" للنجم الشعبي حكيم.

ويعكف الحسيني، خلال الأيام الحالية، لمحاولة الإنتهاء من عمليات المونتاج الخاصة بالكليب، استعدادا لطرح الكليب نهاية الشهر الجاري على يوتيوب.

أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

يذكر أن، حكيم، سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقي في العالم، منهم الموزع كوينسي جونز، مكتشف مايكل چاكسون، ونارادا مايكل وستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من إنجلترا.

بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسيني، كليب "تيك توك" مع الفنان محمد رمضان، والذي طرحه خلال الفترة الماضية.