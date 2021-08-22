التحفظ على 9 أطنان مخلل و68 طن ملح غير مطابقين للمواصفات بالإسكندرية

قررت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 6.5 أطنان، مخللات، بعد ضبطها داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبدون بيانات تجارية، وبها تغير في الخواص الطبيعية، و2.5 طن ملح "مستلزمات إنتاج" داخل أجولة، مجهولة المصدر، داخل مصنع "بدون ترخيص".

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المدير المسئول عن المضبوطات، والتي كانت معدة بصدد تروجيها في الأسواق، على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وإرسال عينة من المضبوطات لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المدير المسئول عن مصنع مخللات، بدون ترخيص من الجهات المختصة؛ لاتهامه بحيازة منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وغير مدون عليها بيانات.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، أنواع مختلفة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتُشَكِل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

التحفظ على 68 طن ملح طعام

التحفظ على 68 طن ملح صخري وطعام مجهول المصدر الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 68 طن ملح، عبارة عن 50 طن ملح صخري مخصص للاستخدام الصناعي، ومحظور استخدامه للأغراض الغذائية، يحتوي على شوائب وأتربة، و18 طن ملح طعام، داخل عبوات، مدون عليها بيانات تجارية وهمية، ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ضبطها داخل مصنع "بدون ترخيص".

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عنها؛ بتهمة الغش التجاري، وإرسال عينة من المضبوطات لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون تصريح من الجهات المختصة لاتهامه بحيازة منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وغير مدون عليها بيانات تجارية.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المصنع، الذي يقوم بتعبئة ملح الطعام، والكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتُشَكِل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.