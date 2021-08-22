شقيقة كيم كاردشيان تعلن حملها للمرة الثانية من والد طفلتها الذي انفصلت عنه منذ عامين

أعلنت كايلي جينر، الشقيقة الصغرى لكيم كاردشيان، وأول بليونيرة في عائلة الكاردشيانز، عن حملها بطفلها الثاني من مغني الراب ترافيس سكوت، صديقها ووالد طفلتها "ستورمي"، التي تبلغ من العمر 3 سنوات، بحسب ما ذكر في موقع مجلة "بيبول".

لطالما أكدت كايلي، التي تبلغ من العمر 24 عاما، رغبتها في إنجاب العديد من الأطفال، حيث كانت تشارك ذلك مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها بالرغم من أنها لم تتزوج، ولا تنوي الزواج قريبا، إلا أنها تتمنى أن تنجب على الأقل 7 أطفال، لكنها لا تضع مخططا زمنيا لتحقيق ذلك.

السؤال الذي دار في أذهان جمهور كايلي بعد إعلان خبر حملها، الذي جعلها تريند في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، هو "هل والد طفل كايلي الجديد هو ترافيس سكوت؟"، حيث إن كايلي قررت الانفصال عنه بعد عامين من المواعدة، وذلك في شهر أكتوبر لعام 2019م، لكنهما قررا أن يظلا أصدقاء بعدها من أجل المشاركة في تربية ابنتهما "ستورمي"، ولم يعلنا عودة علاقتهما الرومانسية مرة أخرى إلى الآن.

صرّحت كايلي لمجلة "هاربر بازار" في شهر مارس من العام الماضي، بأنها تشعر أن ترافيس سكوت والد طفلتها ستورمي، أفضل صديق مقرب لها، وأنها تريد أن تبقى على اتصال دائم معه من أجل ابنتها، مشيرة إلى أن والدتها "كريس جينر" تساعدها على بقاء علاقتهما جيدة.

يذكر أن التكهنات بارتباط كايلي جينر وترافيس سكوت للمرة الثانية، بدأت في شهر يونيو الماضي، عندما حضرت كايلي مع ترافيس حفل تكريمه كأيقونة في مجال الموسيقى والأزياء، وذلك بحضور ابنتهما ستورمي، وبعدها نشرت كايلي صورة على حسابها على "إنستجرام"؛ لكي تهنيء ترافيس بعيد الأب، قائلة إن ابنتهما ستورمي محظوظة لأنه والدها.

بالرغم من إعلان حملها، إلا أن كايلي لم تؤكد عودتها إلى ترافيس رسميا، ويظل كل شيء حول علاقتهما مجرد إشاعات، والحقيقة الوحيدة المؤكدة هي أن الصغيرة ستورمي ستحظى بشقيق أو شقيقة.