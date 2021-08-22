ليون يهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري المكسيكي

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أهدر فريق ليون فرصة الانفراد بصدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تعادل بصعوبة بالغة مع ضيفه سانتوس لاجونا 1/ 1 فجر الأحد في المرحلة السادسة.

وفي مباريات أخرى تعادل أتلتيكو سان لويس مع كروز أزول سلبيا كما تعادل مونتيري سلبيا مع ضيفه تشيفاس وأيضا تعادل أطلس سلبيا مع ضيفه تولوكا.

وحصد ليون نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف كلوب امريكا المتصدر.

وتقدم فرناندو جورياران بهدف لسانتوس لاجونا من ضربة جزاء في الدقيقة 44 لكن أنخل مينا خطف هدف التعادل القاتل لليون من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.