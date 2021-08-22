بوكا جونيورز يحقق فوزه الأول في الدوري الأرجنتيني

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حقق فريق بوكا جونيورز فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم وتغلب على ضيفه باتروناتو 1 /صفر فجر الأحد في المرحلة السابعة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز راسينج كلوب على مضيفه أرسنال ساراندي 3 /صفر وفيليز سارسفيلد على ضيفه لانوس 5 /1 وتعادل سنترال كوردوبا مع بلاتينسي 2 /2 وجودوي كروز مع هوراكان 1 /1.

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى سبع نقاط في المركز العشرين بعدما حقق فوزه الأول عقب تعادله أربع مرات وخسارته مرتين في أول ست جولات من الموسم.

وتوقف رصيد باتروناتو عند 11 نقطة في المركز السابع.

ويدين بوكا جونيورز بالفضل في هذا الفوز للويس فاسكيز الذي سجل هدف الحسم قبل خمس دقائق من النهاية.