يهتم أولياء الأمور بمعرفة موعد انطلاق معرض أهلًا مدارس 2022- 2023، الذي يعد من أهم المعارض التي توفر المستلزمات المدرسية وجميع الأدوات التي يحتاجها الطالب بتكلفة أقل من المتداول في السوق الخارجي.

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، قد كشف عن تفاصيل انطلاق معرض أهلًا مدارس بمشاركة ٢٠٠ شركة، حيث من المقرر أن يقام في قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض فى مدينة نصر بالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية ووزارة التموين.

موعد انطلاق معرض أهلًا مدارس 2022- 2023

وينطلق معرض أهلًا مدارس 2022- 2023 أمام أولياء الأمور مع مطلع سبتمبر المقبل، حيث يستمر لمدة 10 أيام متتالية، ومن ثم يمكنك شراء كل ما تحتاج إليه.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن المعرض سيضم جميع المستلزمات والأدوات المدرسية لمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تقل بنسبة 25% عن المتداولة في الأسواق.

معرض أهلًا مدارس 2022

وأكد أيمن حسام الدين، أن الأدوات المدرسية المتاحة أمام الطلاب سواء كانت شنط أو أحذية أو كشاكيل وغيرها ستكون من الانتاج المصري، وتهدف إلى دعم الصناعات المحلية.

يحظى معرض أهلًا مدارس باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يوجه باستمرار بضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل، عبر توفير سلع بأسعار مخفضة لدعمهم.

توفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية استعدادًا لمعرض أهلا مدارس

وعلى الجانب الآخر، وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، إضافة إلى المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب والتي تتنوع بين المربى والعسل، وكل المستلزمات الغذائية التى يحتاجها الطلاب.

الجدير بالذكر، أن معرض أهلًا مدارس يساهم في التخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تستقبل العام الدراسي الجديد، والاستفادة من أكبر نسبة تخفيضات على المنتجات المختلفة التي يحتاجها الطالب مع بداية المدارس.