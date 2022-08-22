 مجلس القيادة اليمني يطلع على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث شبوة - بوابة الشروق
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مجلس القيادة اليمني يطلع على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث شبوة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 5:00 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 5:00 م

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، أهمية مساندة السلطات المحلية في محافظة شبوة وتعزيز جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة التي تحظى بأهمية خاصة كمحافظة اقتصادية.

وتسلم الزبيدي، حسبما أفادت قناة اليمن الإخبارية، اليوم الاثنين، تقريرا مفصلا من اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق في أحداث محافظة شبوة برئاسة وزير الدفاع محسن الداعري، حيث تضمن التقرير نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي شبوة وحضرموت للقاء بكل الأطراف وجمع الاستدلالات والحقائق التي توصلت إليها اللجنة بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق في محافظة شبوة الأسبوع الماضي.

واطلع عضو مجلس القيادة من رئيس وأعضاء اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإزالة أسباب التوتر وإعادة الأمن والاستقرار للمحافظة، فيما أشاد الزبيدي بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية في احتواء الموقف ووقف التصعيد.

بدوره، أعرب اللواء محسن الداعري، وزير الدفاع اليمني، عن شكره وتقديره لمجلس القيادة الرئاسي لمساندته المتواصلة للجنة وتذليل الصعاب أمامها لإنجاح مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة شبوة ودعم جهود السلطات المحلية فيها.


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