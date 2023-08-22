مسئول ألماني يدعو إلى الاستعانة بالأمم المتحدة في السيطرة على تدفق اللاجئين

دعا مسئول ألماني إلى الاستعانة بالأمم المتحدة في السيطرة على تدفق اللاجئين.



ودعم وزير داخلية ولاية براندنبورج، ميشائيل شتوبجن، اقتراح زميله في الحزب المسيحي الديمقراطي ينس شبان في هذا الشأن.



وقال شتوبجن في تصرحيات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ألمانيا بحاجة إلى إعادة توجيه شاملة لسياسة الهجرة. البلديات وصلت إلى أقصى طاقتها.. لقد أثبت التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالفعل جدارته في برامج الاستقبال الإنسانية".



ودعا شبان إلى استقبال وتوزيع ما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف لاجئ سنويا في أوروبا، مضيفا أن اختيار هؤلاء اللاجئين يجب أن يكون من اختصاص وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، موضحا في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد الماضي أن هذا يجب أن يحدث على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقوبل هذا المقترح بانتقادات من أحزاب الائتلاف الحاكم.



وقال شتوبجن: "ولاية براندنبورج لديها أيضا تجارب جيدة في هذا التعاون"، مضيفا أن المشاركة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ستكون مجدية.



ودعا شتوبجن الائتلاف الحاكم إلى الحد من أعداد اللاجئين. ونظرا للعدد المتزايد من اللاجئين غير المصرح لهم بالدخول إلى ألمانيا، يحث شتوبجن منذ شهور على فرض ضوابط صارمة على الحدود مع بولندا.