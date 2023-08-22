وزير خارجية تركيا يزور العراق لبحث تعزيز التعاون في شتى المجالات

يبدأ وزير خارجية تركيا هاكان فيدان زيارة رسمية للعراق، اليوم الثلاثاء، يعقد خلالها اجتماعات رفيعة المستوى في كل من بغداد وأربيل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان لمكتبه.

وقالت بلومبرج إن فيدان سيبحث مع كبار المسئولين العراقيين التعاون الثنائي والإقليمي والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع ) عن بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "وزير الخارجية التركي يصل اليوم الى بغداد في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".

وتأتي زيارة الوزيرالتركي في الوقت الذي بدأ فيه وزير النفط العراقي حيان عبد الغني زيارة رسمية لتركيا لبحث عدد من الملفات المشتركة، أبرزها ملف استئناف الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جيهان التركي.

وكانت صادرات العراق النفطية من حقول كردستان وكركوك، عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان، توقفت أواخر شهر مارس الماضي، بقرار من الجانب التركي بدعوى قيام السلطات التركية بإجراء عمليات فحص وتأهيل للتأكد من صلاحية خط الأنابيب بعد الزلزال الذي ضرب المدن التركية.