الحُكم على 8 عسكريين تايوانيين بالسجن بتهمة تسريب معلومات سرية إلى الصين

تم الحُكم على ثمانية من أفراد الجيش التايواني، من المتقاعدين والعاملين، اليوم الخميس، بالسجن لمدة تصل إلى 13 عاما بتهمة تسريب معلومات سرية إلى الصين.

وقالت المحكمة العليا في تايوان، إنه قد صدرت أحكام بحق المتهمين الثمانية، تتراوح مدتها بين عام ونصف إلى 13 عاما، بتهمة ارتكاب جرائم تشمل انتهاك قانون الأمن القومي، وتوصيل معلومات سرية وقبول رشاوى. ولا يزال بإمكانهم الطعن على الحكم.

تتعلق القضية بقيادة الطيران والقوات الخاصة للجيش التايواني، وهي قوة العمليات الخاصة في تايوان.

وبحسب ممثلو الادعاء، فقد تعاون بعض المتهمين مع الصين في تصوير مقطع فيديو بعنوان "سأستسلم لجيش التحرير الشعبي"، وتعهدوا بالولاء لبكين. وتم تسليم مقطع الفيديو إلى الصين مقابل الحصول على أموال.

وتشمل القضية 10 أشخاص في المجمل. وبخلاف الثمانية الذين تمت إدانتهم، تمت تبرئة شخص واحد ولم يمثل شخص آخر للمحاكمة، وهو مطلوب القبض عليه في الوقت الحالي.



