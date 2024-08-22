شهدت أسعار بيع الأسماك استقرارا في أسواق دمياط، صباح اليوم الخميس، خاصة مع تنوع الأصناف التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتساعد في ضبط الأسعار.

ورصدت "الشروق" أسعار الأسماك في أسواق دمياط، فقد وصل سعر كيلو سمك الوقار من 100 إلى 260 جنيها، وكيلو السمك البلطي الكبير 65 إلى 75 جنيها، وسعر كيلو القاروص من 100 إلى 260 جنيها حسب الحجم، وسعر كيلو الدنيس من 100 إلى 260 جنيها، وكيلو السبيط من 215 إلى 410 جنيهات.

بينما وصل كيلو الكابوريا إناث مبطرخ صغير إلى 70 جنيها، وكيلو الكابوريا ذكور صغير 40 جنيها، وصل كيلو الكابوريا إناث كبير 160 جنيها.

أيضا سعر كيلو الجمبري يبدأ من 80 جنيها إلى 600 جنيه، تحديدا في سوق سمك عزبة البرج بدمياط، كما وصل كيلو سمك المكرونة سويسي من 90 إلى 140 جنيها، وكيلو البلطي الوسط من 65 إلى 70 جنيها، كما وصل سعر كيلو شبار أبيض صغير 30 جنيها، وسعر كيلو شبار أخضر صغير من 60 إلى 90 جنيها.

كما وصل سعر كيلو البوري كبير 170 جنيها، وسعر كيلو البوري وسط 100 جنيه، وكيلو الجران وسط 70 جنيها، وكيلو سمك "العُصْفُر" 90 جنيها، وكيلو الشيكال مبطرخ 55 جنيها، وكيلو الشيكال بدون بطروخ 25 جنيها.



