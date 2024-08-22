مقتل فتاتين في باكستان إثر إطلاق النار على حافلة مدرسية

قالت الشرطة، إن مسلحين أطلقوا النار على حافلة مدرسية في باكستان، اليوم الخميس؛ مما أسفر عن مقتل فتاتين وإصابة خمسة أطفال آخرين بجروح.

وقال مسئول الشرطة عثمان حيدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الهجوم وقع في بلدة أتوك بإقليم البنجاب بوسط باكستان عندما كان الأطفال متجهين لحضور الفصول الدراسية في الصباح.

وأضاف حيدر، أن جميع الأطفال القتلى والجرحى تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات.

وقال حيدر، إنه لم يعرف على الفور دوافع ارتكاب الجريمة، إلا أن التحقيقات الأولية أشارت إلى وجود نزاع بين عائلتين.

وأضاف حيدر: "نحن نبحث أيضا احتمال وجود عمل إرهابي".

وقال مكتب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، في بيان، إن الرئيس أدان الحادث وأمر الشرطة بالقبض على المسلحين.

وهاجم متشددون إسلاميون الطلاب في المدارس والكليات والجامعات في الماضي.

وقتل مسلحون من طالبان نحو 150 طفلا في هجوم مروع على مدرسة يديرها الجيش في شمال غرب باكستان في عام 2014.

كما أطلق أحد أعضاء طالبان النار على حافلة مدرسية في سوات في عام 2012، ما أسفر عن إصابة ملالا يوسفزاي، التي فازت بجائزة نوبل للسلام في عام 2014.