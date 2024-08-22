علي أبو العينين ينضم لفريق الإسكواش بوادى دجلة

أعلنت أندية وادى دجلة، انضمام نجم الإسكواش علي أبو العينين- المصنف الرابع عشر عالميًا- إلى صفوف فريق الإسكواش، يأتي ذلك في إطار حرص "وادى دجلة" على ضم المواهب المميزة بمختلف الرياضات الفردية والجماعية لتطوير مستواهم لإعداد أبطال للمستقبل، والحفاظ على ريادة وادى دجلة للعبة الإسكواش محليًا وعالميًا.

ويعد انضمام نجم الإسكواش علي أبو العينين، البالغ من العمر 24 سنة، إلى صفوف وادى دجلة- أحد أبرز الأندية الرياضية في مصر- خطوة مهمة في مسيرته المهنية ستساعده على تطوير مستواه الفني والبدني بفضل تواجد كفاءات من المدربين والإداريين بالنادي بما ينعكس على تحسين تصنيفه عالميًا والتتويج بكبرى البطولات.

وقبل انضمامه لصفوف وادى دجلة، اكتسب علي أبو العينين، خبرة واسعة تمتد لخمس سنوات في المنافسات الدولية، من خلال مشاركته في 113 مباراة، فاز في 73 منها، كما وصل إلى 11 نهائيًا خلال مسيرته.