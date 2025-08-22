ترامب يعرض صورة أرسلها له بوتين توثق قمة ألاسكا

عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، صورة أرسلها له نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتوثق لحظة لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي.

جاء ذلك أثناء حديثه للصحفيين، في المكتب البيضاوي، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جانين فانتينو، ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وقال ترامب وهو يرفع الصورة: "لقد أرسل لي شخص ما صورة شخص يريد بشدة أن يحضر في (فعاليات كأس العالم لكرة القدم)".

وتابع: "قد يأتي وقد لا يأتي، وذلك يعتمد على ما سيحدث، فهناك الكثير من الأمور التي تحدث".

بالحديث عن الصورة، قال ترامب: "بالنسبة لي، الصورة مقبولة، لكن لفتة إرسالها منه كانت لطيفة".

وفي حديثه عن المحادثة السلام بين روسيا وأوكرانيا، قال: "خلال الأسبوعين المقبلين سنعرف الاتجاه الذي ستسير إليه الأمور، ويجب أن أكون راضيا جدا".

وتابع بعد ذلك: "سأقرر ماذا سنفعل، سيكون القرار مهما جدا، سواء كان ذلك بفرض العقوبات الضخمة، أو تعريفات جمركية ضخمة، أو كلاهما، أو قد لا نفعل اي شيء، ونقول إنها معركتكم".