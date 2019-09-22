8 مليارات جنيه أوامر إسناد لأعمال تشطيبات أبراج العلمين الجديدة

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية إصدار أوامر إسناد بحوالى 8 مليارات جنيه لصالح شركات المقاولات المشاركة فى تنفيذ مشروعات ابراج العلمين الجديدة، تبعا لتصريحات مسئول حكومى تحدث لـ«مال واعمال ــ الشروق».

أضاف المصدر أن أوامر الاسناد المتوقع إصدارها خلال أيام تتعلق باعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لأبراج العلمين، وتتولى تنفيذها شركات المقاولات.

ويصل ارتفاع الابراج إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ26، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء.

كانت المجتمعات العمرانية اصدرت وامر الاسناد بلغت 18 مليار جنيه، لصالح شركات المقاولات، لتنفيذ 25 برجا، منها 15 برجا وصلت مرحلة التنفيذ إلى الدور السادس عشر، والعشرة أبراج الأخرى ما زالت فى مرحلة ابحاث التربة، وتتراوح مساحاتها ما بين 1500 إلى 1600 متر وعدد ادوار ما بين 33 إلى 27 دورا بعدد وحدات 340 وحدة تطل على البحر، ويشارك فى التنفيذ شركات ريديكون، اوراسكوم للانشاء، المقاولون العرب، درة جروب، ابناء حسن علام، سياك.

«تبلغ موازنة جهاز المدينة للعام المالى 2019 ــ 2020 نحو 10 مليار جنيه مقابل 2٫7 مليار جنيه الموازنة المعتمدة للعام المالى المنتهى فى يونيو 2019 بينما قاربت الخطة الطموحة لهذا العام من 8 مليار جنيه تبعا لتصريحات المسئول.

وتشمل الخطة الاستثمارية للمدينة فى العام المالى الجارى، تنفيذ مشروعات الابراج ومرافق 15 ألفا و600 فدان، ومحطات كهرباء ومعالجة المياه.

أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية اسندت اعمال تطوير 600 فدان إلى اربع شركات مقاولات لاقامة تجمع عمرانى متكامل يضم فيلات وشاليهات ووحدات اسكان سياحى ويتضمن المشروع 98 فدانا صدر بشأنها قرار وزارة الاسكان فى 13 مارس الماضى لاعتماد وتخطيط قطعة الأرض لاقامة كمبوند سكنى.

وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.