لامبارد مدرب تشيلسي: الخسارة أمام ليفربول غير مستحقة

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام ضيفه ليفربول اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي ، معربا في الوقت نفسه عن رضاه عن أداء لاعبيه.

وتلقى تشيلسي هزيمته الثانية في المسابقة العريقة هذا الموسم، عقب خسارته 1 / 2 أمام ليفربول على ملعب (ستامفورد بريدج)، معقل الفريق الأزرق، في قمة مباريات المرحلة السادسة للدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد تشيلسي، الذي لم يحقق سوى فوزين فقط في مبارياته الست الأولى بالبطولة هذا الموسم، عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر بترتيب المسابقة، بفارق عشر نقاط خلف ليفربول، الذي يحلق في الصدارة.

وصرح لامبارد عقب المباراة "لم نستحق الخسارة اليوم. ربما كان من الممكن أن نفوز".

أوضح مدرب تشيلسي "لا أريد أن أبدو ساذجا، بسبب التفاصيل، الأداء كان جيدا، وأعتقد أننا كنا الطرف الأفضل والأكثر هجوما".

أضاف لامبارد "فقدنا ثلاث نقاط، لكن فلتكن نقطة انطلاق للأمام، لأننا إذا واصلنا اللعب بنفس الأسلوب في المباريات القادمة سنكون على ما يرام".

اختتم لامبارد تصريحاته قائلا "ينبغي علينا أن نفتخر بأدائنا اليوم، لكننا لا نريد خسارة المزيد من المواجهات".