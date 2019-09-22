قوات الوفاق الليبية تعلن إسقاط طائرة مسيرة روسية جنوب طرابلس

أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قواتها في محور عين زارة، الواقعة جنوب طرابلس،أسقطت أمس الجمعة طائرة استطلاع مسيَّرة روسية الصنع، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وقالت العملية في بيان صحفي،اليوم السبت،إن "طيرانًا أجنبيًّا داعمًا للقوات القيادة العامة، قصف اليوم العاصمة طرابلس، في محاولة يائسة للتمهيد للمجرمين التقدم نحو العاصمة، وزعزعة الأمن بها، مضيفًا أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تصدت لهم وخلفت وراءهم الجثث والآليات العسكرية المحترقة".

وأضاف البيان: "رصدت استطلاعاتنا في الأيام الأخيرة محاولات لإنشاء مهبط طيران وحظيرة طائرات في ترهونة، لاستخدامها من قبل الطيران الإماراتي المسيَّر في الهجوم على طرابلس".

وذكر البيان أن "مواقع لقوة حماية وتأمين سرت تعرضت الاثنين الماضي لاستهداف جوي نفذته طائرات إماراتية مسيَّرة، في استهداف لا يستفيد منه سوى التنظيمات الإرهابية وخلاياها المنتشرة جنوب مدينة سرت".

يشار إلى أن قوات ما يسمي بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تشن منذ الرابع من شهر أبريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، ممن أسمتهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، تتصدى قوات الوفاق للهجوم.