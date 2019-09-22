التعليم: التركيز على المشروعات الكبرى للدولة بالتعبير والإذاعة المدرسية ومسابقات الرسم

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن «الأسبوع الأول من الدراسة سوف يشهد التركيز على المشروعات الكبرى التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية».

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، صباح الأحد، أنه «سيتم التركيز على المشروعات الكبرى للدولة في موضوعات التعبير وكلمات الإذاعة المدرسية في الطوابير ومسابقات الرسم في مادة التربية الفنية».

وأضاف أن «الدولة قامت بمجموعة كبيرة من المشروعات، ولابد وأن يعرفها الطلاب، بحيث يكون لديهم ولاء»، مشددًا على ضرورة إظهار الإيجابيات والنجاحات الكبيرة؛ لإشعار الطلاب التفاؤل.