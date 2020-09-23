ارتفاع أرباح نايكي الأمريكية للملابس الرياضية

أعلنت شركة الملابس والأحذية الرياضية الأمريكية نايكي ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.



وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 52ر1 مليار دولار بما يعادل 95ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل 37ر1 مليار دولار بما يعادل 86ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.



كان المحللون يتوقعون تحقيق أرباح تبلغ 47ر0 دولار للسهم الواحد.



وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي بلغت 59ر10 مليار دولار بتراجع نسبته 7ر0 في المئة عن العام المالي الماضي حيث كانت 66ر10 مليار دولار.