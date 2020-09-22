 لامبارد: ميندي يجري الفحص الطبي.. سيصبح حارسنا - بوابة الشروق
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لامبارد: ميندي يجري الفحص الطبي.. سيصبح حارسنا

علاء العزب
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 3:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 3:20 م

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الانجليزي وصول إدوارد ميندي حارس مرمى رين للبلوز للخضوع للفحوصات الطبية.

لامبارد أكد وصول الحارس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي وبارنسلي ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال لامبارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: «ميندي يجري فحصًا طبيًا ونحن نتحدث الآن. سيصبح لاعبنا».

وكانت الفترة الأخيرة من الموسم الماضي قد شهدت استياء لامبارد من الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، بسبب أخطاءه الكثيرة والتي تكررت في الموسم الجديد خلال مواجهة ليفربول الأخيرة.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة فإن الصفقة ستكلف خزينة النادي اللندني 25 مليون جنيه إسترليني.


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