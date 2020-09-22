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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الانجليزي وصول إدوارد ميندي حارس مرمى رين للبلوز للخضوع للفحوصات الطبية.

لامبارد أكد وصول الحارس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي وبارنسلي ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال لامبارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: «ميندي يجري فحصًا طبيًا ونحن نتحدث الآن. سيصبح لاعبنا».

وكانت الفترة الأخيرة من الموسم الماضي قد شهدت استياء لامبارد من الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، بسبب أخطاءه الكثيرة والتي تكررت في الموسم الجديد خلال مواجهة ليفربول الأخيرة.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة فإن الصفقة ستكلف خزينة النادي اللندني 25 مليون جنيه إسترليني.