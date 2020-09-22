قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن ارتفاع منسوب النيل نتيجة الأمطار الغزيرة أحد الأمور الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، مشيرًا إلى أن المحافظة حذرت أصحاب الزراعات بأراضي طرح النهر من التعرض لمخاطر السيول.

وأضاف آمنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن بعض الفلاحين يتعدون على هذه الأراضي بوضع مواشي، لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي ينبه المواطن حتى لو كان مخطئًا.

وأشار إلى أن التحذيرات تهدف لتجنيب الفلاح الخطر الذي من الممكن أن يواجهه، معقبًا: «مش مقصود منها نضايق المواطن، ومعتقدش إن في مخالف يستحق تعويضًا عن مخالفة ارتكبها».

وأوضح محافظ البحيرة أن زراعات الفلاح قد تتلف لارتفاع المياه متر أو نصف متر، مؤكدًا عدم وجود منازل بهذه المناطق، وإنما حظيرة مواشي أو أراضي زراعية.

وترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أمس الأحد، اجتماع اللجنة الدائمة لإيراد النهر، أمس الأحد، وذلك بعد عودته من أسوان، حيث تفقد السد العالي وقناة مفيض توشكى وخزان أسوان.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، فقد وجه عبد العاطي بضرورة المتابعة المستمرة لفيضان النيل وشبكة الترع والمصارف واستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول القادم.