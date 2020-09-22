الدفاع الروسية: رصد 4 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 4 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات حلب (1) واللاذقية (1) وإدلب (2).

وأضافت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة لم يرصد أي انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخير عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 440 سلة غذائية بوزن 3.014 طن إلى قرية خربة فليفل بريف الرقة، مشيرا إلى أنه تم بشكل عام تنفيذ 2549 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ 4304.6 طن.