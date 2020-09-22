 21 ٪ انخفاضا في صادرات مصر من الأسمنت خلال 7 أشهر - بوابة الشروق
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21 ٪ انخفاضا في صادرات مصر من الأسمنت خلال 7 أشهر

اسمنت - ارشيفية
اسمنت - ارشيفية
محمد المهم
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 9:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 9:26 م
انخفضت قيمة صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2020 بنسبة ٢١٪، لتصل إلى 77 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

واستحوذت 10 دول هما كينيا، ليبيا، أمريكا، السودان، السعودية، أوغندا، لبنان، فلسطين، اليمن، روسيا على 88.4% من إجمالي صادرات الأسمنت خلال تلك الفترة بقيمة 68.1 مليون دولار.

وتراجعت صادرات الأسمنت خلال يوليو الماضي بنسبة 12.5% لتبلغ 14 مليون دولار مقابل 63 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.

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