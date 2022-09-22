شبكة حقوقية: ألغام مليشات الحوثي تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 2500 مدني في اليمن

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الألغام الحوثية تسببت في مقتل وإصابة أكثر من 2500 مدني في اليمن من بينهم نساء وأطفال.



ودعت ندوة حقوقية، نظمتها الرابطة الإنسانية للحقوق، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات على هامش انعقاد الدورة الـ51 المنعقدة بجامعة جنيف السويسرية بعنوان "حقول الموت في اليمن"، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن التي تزرعها المليشيات الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية، والوفاء بمسؤولياتها تجاه ضحايا الألغام والمساهمة في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية.



وأوضحت الندوة حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية، أن الشبكة اليمنية للحقوق وثقت - في تقرير - 4631 حالة أضرار بشرية ومادية أثر الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية خلال الفترة من يناير 2016 وحتى مارس 2022، والتي تنوعت بين قتل وإصابة وتفجير منشآت وتفخيخ مركبات وجسور وآبار في 15 محافظة.



وذكرت الشبكة أن الألغام الحوثية تسببت في مقتل 1104 مدنيين، وإصابة 1429 آخرين، بينهم نساء واطفال، وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد الوفيات بنحو 198 حالة، تلتها محافظة الحديدة 127 حالة وفاة.



وتطرقت الندوة، إلى الأضرار الخطيرة الناجمة عن استعمال الألغام البحرية التي تزرعها المليشيات والمهددة للملاحة البحرية في المياة الاقليمية والممرات الدولية وتهدد البئية البحرية بالتلوث وقتل الكائنات البحرية والنباتات والشعاب المرجانية، واعاقة حركة السفن التى تقدم المعونات الانسانية الغذائية والطبية.



وثمنت الندوة، جهود مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذي تمكن منذ بداية المشروع من نزع 358 ألفًا و863 لغماً مضادة للأفراد والدبابات وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات.