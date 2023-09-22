تقدم الإعلامية سالي عاطف مقدمة برنامج "زووم افريقيا" حلقة جديدة عن القارة السمراء ومواهبها، بالإضافة إلى الحديث عن فرص الاستثمار بين دول القارة، وذلك يوم في الثامنة مساء اليوم على قناة cbc.

يستضيف البرنامج، عبدالرافع سعيد رئيس اتحاد الطلبة النيجيريين في مصر؛ للحديث عن أبرز أنشطة وفعاليات الاتحاد، وعبد الفتاح فوفانا مواطن من كوت ديفوار، والذي يكشف خلال اللقاء تفاصيل مبادرة لتعليم التمثيل والرقص الأفرو، كما يتحدث عن أبرز العادات والتقاليد في دولته.

عن المواهب الإفريقية، تكشف ريم صلاح تفاصيل تصميم الإكسسوارات على الطراز الأفريقي.

وحول أغرب العادات والتقاليد في القارة السمراء، توضح الدكتورة إيمان الشعراوي، أسرار القبائل الإفريقية وما بها من عجائب وغرائب.