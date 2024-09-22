عبد العاطي يلتقي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع آليس واريمو نيدريتو وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، اليوم السبت.

وبحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر ومكتب المستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، وأكد وزير الخارجية دعم مصر لولاية المستشارة الخاصة والدور الهام لها في منع وقوع جرائم الإبادة الجماعية والوقاية منها، وتطرق إلى ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وفي هذا الصدد، شدد عبد العاطي على الدور الهام للمستشارة الخاصة في الضغط من أجل وقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإغاثية العاجلة لسكان غزة، ورفض مصر التام لممارسات النقل الجبري والتهجير القسري للسكان داخل القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، بحث الطرفان تطورات الأوضاع في السودان حيث استعرض عبد العاطي جهود مصر الرامية للحفاظ على وحدة وأمن السودان وتحقيق استقراره، وأهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ودعم مسار الحل السياسي، فضلاً عن تأكيد ضرورة سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب السوداني، ووقف كافة صور الانتهاكات التي يتعرض لها، وبما يسهم في إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت.