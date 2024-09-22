دعاء الغباشي تعلن ترشحها لانتخابات لجنة اللاعبين الدوليين للكرة الطائرة

أعلنت دعاء الغباشي لاعبة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية، اليوم الأحد، ترشحها لعضوية لجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة الطائرة.

وكتبت دعاء الغباشي عبر حسابها الشخصي على منصة «فيسبوك»: «مرحبا بالجميع أنا دعاء الغباشي، لاعبة بالمنتخب المصري للكرة الطائرة الشاطئية وعضوة لجنة اللاعيبين بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة. يشرفني أن أكون أحد المرشحين للانتخابات القادمة التي ستقام من 2024 إلي 2028».

وأضافت: «جميع اللاعبين الدوليين الذين تنافسوا خلال العامين الماضيين مؤهلون للتصويت، بشرط أن يتلقوا بريدًا إلكترونيًا من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وسيرسل الاتحاد بريدًا إلكترونيًا يدعوك للتصويت للأعضاء الجدد في لجنة اللاعبين.. للتصويت، ما عليك سوى النقر فوق الرابط الموجود في البريد الإلكتروني، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الموجوده في نفس الايميل، سيكون من دواعي سروري أن أكون أحد المرشحين الذين تختارهم».

وأتمت الغباشي: «يرجى التأكد من مراجعة بريدك الإلكتروني في اليوم السادس عشر من هذا الشهر للحصول على رسالة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بمجرد استلامها، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المقدمة، وابحث عن خيار "التصويت" أعلى الصفحة، وأدلي بصوتك.. شكرا لدعمكم لي ، إذا كنت أستحق ثقتكم، فلا تترددوا في إعطائي صوتكم ومساندتي في هذه المرحلة الحاسمة. صوتكم هو الدافع لي للاستمرار وتحقيق المزيد».

يُذكر أن دعاء الغباشي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، إلى جانب زميلتها مروة مجدي.