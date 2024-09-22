رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بمزيد من الهجمات على حزب الله: يمكننا الوصول لأي شخص يهددنا

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إن إسرائيل تعتزم شن مزيد من الهجمات على حزب الله اللبناني الشيعي في الأيام القادمة.

وأضاف رئيس الأركان أن "قتل قائد حزب الله إبراهيم عقيل وقادة آخرين رفيعي المستوى في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قد "هز" أركان حزب الله".

وتابع هاليفي قائلا إن رسالة إسرائيل لحزب الله وآخرين في المنطقة هي الآن: "إننا يمكننا الوصول لأي شخص يهدد مواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها قدرات آخرى لم تستخدمها بعد.

واستطرد هاليفي قائلا إن اسرائيل ستعمل على ضمان عودة سكان شمال إسرائيل لمنازلهم، "وإذا لم يفهم حزب الله ذلك، فإنه سيتلقى الضربة تلو الأخرى – حتى يدرك ذلك."

وقال هاليفي إن إسرائيل مازالت في حالة تأهب في حالتي الهجوم والدفاع، دون أن يتطرق بالإشارة إلى غزو بري من أي نوع.