دراسة: أوروبا تشهد أكثر من 62 ألف حالة وفاة بسبب الحر في صيف 2024

أظهرت دراسة أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية ونشرتها مجلة "نيتشر ميديسن"، اليوم الاثنين، أن حرارة صيف عام 2024 تسببت في أكثر من 62 ألفا و700 حالة وفاة مرتبطة بالحر في أوروبا، ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 25% مقارنة بعام 2023.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، جوان باليستر كلارامونت، إن "أوروبا شهدت أكثر من 181 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحر" خلال فصول الصيف في الفترة من عام 2022 إلى عام 2024.

وكما كان الحال في عامي 2022 و2023، سجلت إيطاليا أعلى عدد من الوفيات جراء الحر في صيف العام 2024، حيث قدر عدد حالات الوفاة بنحو 19 ألف حالة خلال الفترة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر 2024.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بأكثر من 6700 حالة وفاة، تليها ألمانيا بنحو 6300 حالة وفاة.

واحتلت اليونان، المرتبة الرابعة بأقل بقليل من 6 آلاف حالة وفاة، ثم رومانيا في المرتبة الخامسة بأكثر من 4900 حالة وفاة.

وفي بعض الدول، مثل ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، كان صيف عام 2022 أسوأ. وبشكل عام، أشار الباحثون إلى أن أوروبا شهدت وفيات مرتبطة بالحر أكثر بقليل في عام 2022 مقارنة بعام 2024.

وأوضح الباحثون أن عوامل مثل التوزيع الإقليمي للحرارة تلعب دورا في هذه الاختلافات، وأن كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر.

وعلى الصعيد العالمي، كان عام 2024 الأشد حرارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس في عام 1850، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويغطي التحليل الأخير 654 منطقة في 32 دولة.