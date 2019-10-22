مظاهرة للمزارعين في ألمانيا على الجرارات للاحتجاج على السياسة الزراعية للحكومة

يتظاهر مزارعون في أنحاء متفرقة في ألمانيا اليوم الثلاثاء على متن جراراتهم احتجاجا على السياسة الزراعية التي تنتهجها الحكومة الاتحادية.

ومن المنتظر أن يُجرى تنظيم المظاهرة الأكبر في مدينة بون، حيث يعتزم المزراعون التجمهر أمام مبنى وزارة الزراعة صباح اليوم. ومن المتوقع أن يشارك في هذه المظاهرة نحو 10 آلاف متظاهر على متن نحو ألف جرار.

وفي ولاية براندنبورج المحيطة بالعاصمة برلين، بدأ المزارعون في التحرك باتجاه العاصمة من اتجاهات مختلفة منذ الصباح الباكر. وذكرت الشرطة أنه تم رصد حوالي 200 جرار وآلات أخرى على الطرق المؤدية إلى برلين.

وكانت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر أعربت عن تعاطفها مع موقف المزارعين، إلا أنها أوضحت أن التغييرات في السياسة الزراعية ضرورية.

ويتظاهر المزراعون ضد خطط الحكومة الاتحادية بشأن تعزيز حماية الطبيعة والحيوانات في المناطق الزراعية وحماية المياه الجوفية من تسرب النيترات إليها جراء الإفراط في استخدام الأسمدة.

كما أشارت وزيرة البيئة سفينيا شولتس إلى الحاجة لحماية الحشرات، التي انخفضت أعدادها بشكل كبير. كما لاحظت انخفاض عدد الطيور في حقول المزارعين.