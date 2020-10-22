قالت وزارة الأمن الغذائي الباكستانية في بيان، اليوم الخميس، إن اللجنة الاتحادية للزراعة في البلاد، تستهدف الوصول بإنتاج باكستان من القمح إلى 8ر26 مليون طن من خلال زراعة 2ر9 مليون هكتار خلال العام المقبل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا المستهدف يتضمن إنتاج 20 مليون طن في إقليم بونجام و95ر3 مليون طن في إقليم السند و6ر1 مليون طن في إقليم خيبر باختونخوا، و22ر1 مليون طن في إقليم بلوشستان.



يذكر أن القطاع الزراعي في باكستان انتج خلال موسم الخريف الحالي 44ر8 مليون بالة من القطن مقابل 15ر9 مليون بالة الموسم الماضي، كما أنتج 6ر75 مليون طن من قصب السكر، مقابل 4ر66 مليون طن العام الماضي و18ر8 مليون طن أرز مقابل 42ر7 مليون طن في العام الماضي.



من ناحية أخرى، تتوقع باكستان نقصا في إمدادات المياه خلال موسم الزراعة الجديد، بواقع 10 في المئة وهو ما يمكن التعامل معه بدون آثار كبيرة على المحاصيل.