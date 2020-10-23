الأهلي يواجه الطلائع 31 أكتوبر في ختام مبارياته بالدوري

يخوض الأهلي آخر مواجهاته في منافسة الدوري الممتاز لموسم 2019 -2020، يوم من شهر أكتوبر الجاري، أمام طلائع الجيش.

وحسم الأهلي لقب الدوري قبل عدة أسابيع، مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر، الذي رحل عن الأهلي وتولى بيتسو موسيماني المهمة خلفا منه.

ومن المقرر أن يلتقي مساء غد الجمعة الأهلي مع الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من الزمالك والرجاء في نهائي البطولة الإفريقية يوم 6 نوفمبر المقبل.

ويتواجد الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري وبرصيده 86 نقطة، من 27 فوزا و5 تعادل، علما بأنه لم يتلق سوى هزيمة واحدة وكانت على يد الزمالك غريمه التلقيدي في الدور الثاني من منافسة الدوري.