 جمال عبد الحميد: خسارة مباراة واحدة قد تطيح بمعتمد جمال من تدريب الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جمال عبد الحميد: خسارة مباراة واحدة قد تطيح بمعتمد جمال من تدريب الزمالك

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 6:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 6:23 ص

حذر جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، من احتمالية رحيل معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، حال تعرض الفريق لأي تعثر خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن التعاقد مع مدرب عام أجنبي قد يحمل مؤشرات بشأن مستقبل الجهاز الفني الحالي.

وقال عبد الحميد، خلال تصريحاته في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن استعانة الزمالك بمدرب عام أجنبي قد تعكس وجود تحركات داخل الإدارة لتجهيز بدائل تحسبًا لأي إخفاق تحت قيادة معتمد جمال.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن خسارة مباراة واحدة ربما تكون كافية لإنهاء مهمة معتمد جمال مع الفريق، في ظل التساؤلات التي قد تثيرها هذه الخطوة بشأن مدى ثقة الإدارة في الجهاز الفني الحالي.

وفي سياق متصل، يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.


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