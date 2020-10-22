رئيس القابضة لمياه الشرب: أكثر من 3500 معدة للتعامل مع الأمطار

قال الدكتور ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك خططًا متكاملة لكل شركة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، مشيرًا إلى الاجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان؛ لمتابعة خطط الطوارئ في كل شركة.



وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع هيئة الأرصاد لاستقبال النشرة الجوية يوميًا، قائلًا إن الشركة تضع التصور الخاص بانتشار المعدات، بناء على بيان الأرصاد.



ولفت إلى أن انتشار المعدات، البالغ عددها أكثر من 3500 معدة، في أماكن تجمعات المياه، مشيرًا إلى توفير مولدات احتياطي للاستعانة بها حال انقطاع المياه.



وأشار إلى التعاون الكامل مع وزارة الري وإدارة المرور وتحديد الأدوار بشكل واضح؛ لمواجهة أي طارئ بكفاءة عالية، لافتًا إلى تخصيص الرقم 125 لتلقي أي شكاوى أو بلاغات.