محافظ البحيرة يتفقد تجهيزات المقار الانتخابية بمركز أبو حمص

أجرى هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة مسائية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بمركز أبو حمص، ومتابعة أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية.



وشهدت جميع اللجان رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات والتى تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.



وأكد المحافظ التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 653 مركزا انتخابيا يضم 1296 لجنة فرعية بـ9 دوائر انتخابية لاستقبال ٤ ملايين و١٢ ألف و٣٣٨ ناخبا.



كما تم ربط مركز العمليات الرئيسى بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل أى مشكلة قد تطرأ.