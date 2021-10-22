 الرئيس التونسي يكلف وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات تواصل افتراضي بكل المناطق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يكلف وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات تواصل افتراضي بكل المناطق

قيس سعيد
قيس سعيد
أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 10:54 م

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، وزارة تكنولوجيات الاتصال بإحداث منصات للتواصل الافتراضي في كل المناطق في أقرب وقت لتمكين الشباب خصوصا وكافة فئات الشعب التونسي عموما من المشاركة في حوار وطني حقيقي عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات.

وأكد الرئيس التونسي، ضرورة إشراك كل التونسيين في الداخل والخارج في هذا الحوار الوطني والاستماع إليهم والإنصات إلى مطالبهم، وذلك خلال استقباله نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال في قصر قرطاج.

وشدد سعيد على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كل مظاهر الاختراق وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون.

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