قال الفنان أحمد حاتم، إنّ العمل مع الفنانة روبي هو السبب الذي دفعه للمشاركة في مسلسل "شقة 6".

وأضاف خلال مقابلة عُرضت مساء الخميس مع برنامج "lite show" على شاشة "الحياة": "باحب روبي من زمان.. شخصية فريدة ومختلفة، وكان من اللذيذ إننا نعمل مسلسل مع بعض".

ورفض حاتم، التطرق تفاصيل الأزمة التي واجهها المسلسل، لكنّه تابع: "كان عندي وجهة نظر أثناء تصوير العمل، لذا أرفض التعليق على ما حدث.. قولت وجهة نظري وأخدت رد الفعل اللي يناسبي".

و"شقة 6" هو مسلسل رعب عُرض على إحدى المنصات الرقمية، ويدور حول قصة صحفية تدعى إنجي وتجسد شخصيتها الفنانة روبي التي تتعرض سلسلة من الأحداث الغريبة بعد انتقالها إلى شقة جديدة.

ومع عرض الحلقة الأخيرة، بدأت ما تشبه "حرب تصريحات" بين مخرج العمل محمود كامل، وفريق كتابة المسلسل بعد اتهامهم له بتغيير النهاية دون الرجوع إليهم، واعتبروا الأمر تجاوزا على حقهم الأدبي كمؤلفين للعمل.

وقال السيناريست محمود وحيد أحد مؤلفي العمل، إنّ الحلقة الأخيرة من المسلسل تغيرت أحداثها بالكامل دون الرجوع إليهم، موضحا أن تغيير النهاية تسبب في ضياع مجهود فريق الكتابة بالكامل.



