 فيديو .. كارول سماحة تطرح كليب أغنية " يا شباب يا بنات" - بوابة الشروق
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فيديو .. كارول سماحة تطرح كليب أغنية " يا شباب يا بنات"

إيمان محمود
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 11:53 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 11:53 م

طرحت الفنانة كارول سماحة، اليوم الجمعة، كليب أحدث أغنياتها «يا شباب يا بنات»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الأغنية من كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، والكليب إخراج بتول عرفة.

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