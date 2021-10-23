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طرحت الفنانة كارول سماحة، اليوم الجمعة، كليب أحدث أغنياتها «يا شباب يا بنات»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الأغنية من كلمات سليم عساف، وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، والكليب إخراج بتول عرفة.