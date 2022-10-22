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طالب المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بإدراج جماعة الحوثي ضمن "قائمة التنظيمات الإرهابية"، وذلك بعد استهدافها ميناءين نفطيين في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد.

وقال المجلس الانتقالي في بيان صادر عن ناطقه الرسمي علي الكثيري: "تتمادى مليشيات الحوثي الإرهابية في عدوانها بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية، حيث استهدفت ليلتي 18 و19 (أكتوبر) ميناء النشيمة بمحافظة شبوة، وهاهي اليوم الجمعة تستهدف ميناء الضبة لتصدير النفط بمحافظة حضرموت بطائرتين مسيرتين".

وأضاف البيان أن "الهجمات الحوثية تهدد المنشآت النفطية والملاحة البحرية في البحر العربي".

وقال إن" الإدانة لم تعد كافية لهذا النزق والبغي الإرهابي الحوثي الذي لم يعد معه الحديث عن تمديد الهدنة مقبولاً".

وتابع: "لذلك فإننا نحتفظ بحقنا في الرد على هذا الصلف وما يوازيه من تصعيد عدواني حوثي في جبهات المواجهة بالضالع ويافع وكرش جنوبي البلاد ".

وشدد البيان قائلا: "إن المجتمع الدولي مطالب بادراج هذه المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في قوائم التنظيمات الإرهابية واتخاذ ما يلزم للجمها وردعها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، أن" قوات الجماعة نفذت ضربة تحذيرية بسيطة لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت".

وسبق أن هددت جماعة الحوثي باستهداف المنشآت النفطية في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، في حال عدم تسليم رواتب الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.