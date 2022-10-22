محافظة الإسكندرية: التحفظ على 1135 حالة إشغال في 5 أحياء

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، استجابة لشكاوى المواطنين.

وشنت الأجهزة التنفيذية عددا من الحملات شملت أحياء المنتزه أول والمنتزه ثان ووسط وشرق العجمي، حيث أسفرت عن التحفظ على 1135 حالة إشغال متنوعة.

ونفذ حي وسط، برئاسة عزة سعد، 6 حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والحواجز أسفرت عن التحفظ على 650 حالة إشغال، وشملت الحملات شوارع: السلطان عبد العزيز، شامبليون، ابن شجاع، سويتر، محمد شفيق، إسماعيل الفنجري، بورسعيد، عمر لطفي، طريق الحرية، عيد المنعم سند، النبي دانيال، الجواهر، الزهور، المحور، سوق شيديا، الأندلس، لاجيته، سعد زغلول، صفية زغلول، السلطان حسين، الغرفة التجارية، الشهداء، الميناء الشرقية، الإسكندر الأكبر، وطريق الجيش، ميدان زويل، الرصافة، الأمير حسين، جلال الدسوقي، إبراهيم حسني، الجواهر، الحضرة البحرية، جواد حسني، طريق الجيش.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد عبد الله حملة مسائية استهدفت منطقة سيدي بشر الترام وخالد بن الوليد وجمال عبد الناصر، وأسفرت عن التحفظ على نحو 320 حالة إشغال متنوعة وغلق 3 منشآت تجارية لمخالفة قرارات الغلق.

وشن حي العجمي برئاسة السيد موسى، حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات والحواجز استهدفت طريق إسكندرية مطروح وشارع العوامي وشارع رضوان وشارع الهانوفيل، وشارع البيطاش وشارع الحي وشارع عين شمس وطريق إسكندرية مطروح وأمام مسجد الصابرين، وأسفرت عن التحفظ على 90 إشغالا متنوعا.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزه، عدد من الحملات التي شنت بالحي، استهدفت: شارع 25 مع شارع 16 بطوسون، شارع جمال عبد الناصر، شارع مصطفى كامل، شارع ملك حفني، وتم تغريم محلين بدون ترخيص، بقيمة 6 آلاف جنيه كغرامات فورية.

وجرى شن حملة مسائية لإزالة التعديات بشوارع خلف مبني الحي بطوسون، شارع المستشارين، وشارع 25، وشارع سلمان الفارسي، وشارع الصفا والمروة، وشارع 45 بحري.

وفي حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، تم شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات، استهدفت: شوارع سيدي جابر وابن راجح ومحطة شدس والإذاعة وعمر المختار وسعيد ذو الفقار بشدس، أسفرت عن التحفظ على 55 حالة إشغال متنوعة، كما تم تنفيذ حملة لإزالة الحدايد والحواجز وأماكن حجز السيارات واستهدفت الحملة شوارع ابن راجح ودارا وعمر المختار وتم إزالة 10 حدايد و5 فردة كاوتش و6 كتل خرسانية.