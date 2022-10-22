المجلس الرئاسي الليبي يعرب عن تفاؤله باجتماعات صالح والمشري في المغرب

أعرب المجلس الرئاسي الليبي، عن تفاؤله إزاء اجتماع الرباط يين رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري.

وحسب ما نقلت وسائل إعلام ليبية اليوم السبت، "حث المجلس الرئاسي رئيسي المجلسين على سرعة إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات قبل نهاية العام".

وأضاف: "على مجلسي النواب والدولة الالتزام والتقيد الحرفي بنصوص خارطة الطريق باعتبارها المفسر للاتفاق السياسي".

وكان صالح والمشري أعلنا أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك من مقر وزارة الخارجية المغربية، عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وجاء اتفاق الطرفين بعد اجتماعين متتاليين عقدا في المغرب.

وتجدد اليوم لقاء المشري وصالح بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة بمقر وزارة الخارجية في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وحسب الصفحة الرسمية لمجلس الدولة على "فيسبوك"، نظم اللقاء لـ"مناقشة تنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، والعمل من أجل أن تكون سلطة تنفيذية واحدة تبسط سيطرتها على كافة التراب الليبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة متفق عليها من المجلسين في أقرب الآجال، وكذلك، التأكيد على مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص ما تم الاتفاق عليه".

وحضر اللقاء أيضا بعض أعضاء مجلس الدولة، وتم خلاله مناقشة الملفات السياسية الجارية بالبلاد ولا سيما ملف الانتخابات والعمل المشترك لإيجاد حلول لها وفق الآليات بين المجلسين.