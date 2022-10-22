عزمى: الشركة تمتلك مساهمات فى 7 شركات عقارية وعقود مقاولات تحت التنفيذ بقيمة 30 مليار جنيه

أسست شركة سياك القابضة شركة متخصصة فى نشاط التطوير العقارى وتدرس حاليا تطوير ما بين 100 إلى 200 فدان وفقا لآلية الشراكة، تبعا لتصريحات المهندس أحمد عزمى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك» ورئيس شركة سياك لإدارة الأصول والمنشآت.

وقال عزمى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن «سياك القابضة» لديها مساهمات فى شركات تطوير عقارى ما بين 6 ــ 7 شركة عقارية وتسعى من خلال سياك للتطوير العقارى لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة؛ حيث تتفاوض حاليا على مساحات ما بين 100 إلى 200 فدان بالشراكة مع آخرين.

وبالنسبة لنشاط المقاولات، قال عزمى إن «سياك» تستهدف حجم أعمال خلال العام الجارى يتراوح ما بين 12 إلى 11 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة لديها تعاقدات تحت التنفيذ بنحو 30 مليار جنيه.

«جار دراسة تعاقدات جديدة مع القطاع الخاص بقيمة تقارب 8 مليارات جنيه فى عدة قطاعات الإسكان والصناعة والابراج» ــ تبعا لتصريحات عزمى، مشيرا إلى أن نشاط المقاولات والإنشاءات يعانى نقص السيولة والعملة الصعبة وعدم استقرار سعر الصرف.

وكشف عزمى عن تعاقدات شركة سياك لإدارة الأصول والمنشآت، والتى تشمل 8 عملاء فى قطاعات متنوعة أبرزها النشاط الصناعى والخدمى، حيث تعمل الشركة أيضا لصالح الغير.

وعن توسعات «سياك» خارج السوق المصرية قال عزمى إن الشركة انتهت من تأسيس شركة تابعة لها فى المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن السوق السعودية يمثل فرصة للنمو بالنسبة للمقاول المصرى فى ظل تزايد المشروعات المطروحة فى جميع المجالات.

أضاف عزمى أن سياك تسعى للمنافسة على المشروعات المطروحة وخاصة مشروع «القدية» الرياض وهو مشروع ضخم ترفيهى ثقافى سكنى رياضى.

تابع: نراهن على السوق السعودية وندرس حاليا ما بين 4 ــ 5 مشاريع، قائلا: «هدفنا التعاقد على حجم أعمال كبير». وكانت عدة شركات مقاولات مصرية اتجهت للعمل داخل السوق السعودية تزامنا مع طفرة مرتقبة فى حجم الإنشاءات والاستثمارات التى أعلنت عنها الحكومة السعودية.