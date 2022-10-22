المبعوث الأممي يدين هجوما حوثيا على ميناء نفطي شرقي اليمن

أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم السبت، هجوما للحوثيين استهدف ميناء نفطيا في محافظة حضرموت، معتبرا ذلك تصعيدا عسكريا مقلقا للغاية.

وقال المبعوث الأممي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه: "أدين الهجوم الجوي الذي تبنته جماعة أنصار الله يوم أمس 21 أكتوبر على الباخرة النفطية في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت".

وشدد جروندبرج على إن هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية، ودعا الأطراف في هذه المرحلة المفصلية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومضاعفة جهودهم لتجديد الهدنة وتوسيعها، ووضع الأُسس نحو وقف دائم لإطلاق النار وتفعيل مسار العملية السياسية لإنهاء الصراع.

وأكد أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.