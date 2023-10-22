 الهلال الأحمر المصري: تجهيز 20 شاحنة تمهيدا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر المصري: تجهيز 20 شاحنة تمهيدا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة اليوم

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 6:35 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 6:37 ص

شاركت فرق المتطوعين في قوافل الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى للأعمال التنموية وحياة كريمة فى تجهيز مزيد من الشاحنات تمهيدا لصدور تعليمات دخول قطاع غزة.

وأشار شهود عيان إلى تجهيز ما يقارب من 20 شاحنة أخرى، غالبيتها محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، في إشارة إلى ترقب قرارا جديدا بعبور 20 شاحنة إلى قطاع غزة صباح اليوم الأحد، بعد عبور 20 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية، صباح أمس السبت.

يذكر أن المساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية قدرت بحوالى 9 أطنان نقلوا إلى مطار العريش، وجاري التحضير لاستقبال طائرات مساعدات من الجزائر والهند.

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