بيراميدز ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على مودرن فيوتشر

تغلب بيراميدز على مضيفه مودرن فيوتشر بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على إستاد القاهرة متوسطة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب بيراميدز.

وتمكن بيراميدز من تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 57، بعد كرة عرضية ارتطمت في قدم محمد عبد السلام، مدافع فيوتشر وسكنت الشباك.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة العاشرة، التي يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري العام، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة التاسعة، التي يحتل بها المركز الثاني.