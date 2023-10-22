قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن بلاده لديها تنسيق مع إسرائيل وأطراف أخرى لكنها لا تتواصل مع حركة حماس.



وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن بلاده تصنف حماس بأنها حركة إرهابية، موضحا أن واشنطن تتواصل مع أطراف يمكنها إيصال الرسائل لحركة حماس.



وعبر عن قلق بلاده الشديد إزاء وضع من وصفهم بـ«الرهائن» في إشارة إلى الأسرى لدى حماس.



وأوضح أن هجمات حماس (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي أطلقت في السابع من أكتوبر) لم تكن ضد إسرائيل وحدها لكن أضا ضد العالم أجمع، على حد تعبيره.



ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.



وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.