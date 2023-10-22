 ماس كهربائي.. التحريات تكشف سبب حريق برج سكني مهجور في الزمالك - بوابة الشروق
الأحد 22 أكتوبر 2023 2:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ماس كهربائي.. التحريات تكشف سبب حريق برج سكني مهجور في الزمالك

أرشيفية
أرشيفية
نهاد القادوم
نشر في: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 2:27 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أكتوبر 2023 - 2:28 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في الطابق العاشر من برج سكني إداري مهجور يحمل اسم برج الجزيرة في شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك دون وقوع إصابات.

وأشارت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بأحد كابلات الكهرباء في الطابق العاشر، و امتد للأدوار العليا من البرج المكون من 47 طابق، وتسبب في وجود تلفيات بأسقف الجيبسن بورد.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد الأبراج السكنية في الزمالك.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء و 2 سلم هيدروليكي لمحاولة السيطرة على النيران، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة، وتم اخماده دون وقوع خسائر بشرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك