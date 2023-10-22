تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في الطابق العاشر من برج سكني إداري مهجور يحمل اسم برج الجزيرة في شارع حسن صبري بمنطقة الزمالك دون وقوع إصابات.

وأشارت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بأحد كابلات الكهرباء في الطابق العاشر، و امتد للأدوار العليا من البرج المكون من 47 طابق، وتسبب في وجود تلفيات بأسقف الجيبسن بورد.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد الأبراج السكنية في الزمالك.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء و 2 سلم هيدروليكي لمحاولة السيطرة على النيران، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة، وتم اخماده دون وقوع خسائر بشرية.