الجيش الإسرائيلي: نواصل استهداف وتدمير أهدافا لحماس تمهيدا للمرحلة المقبلة من الحرب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه «قتل عشرات العناصر من حركة «حماس» خلال سلسلة الغارات التي شنها داخل قطاع غزة».

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، إلى مقتل نائب قائد الوحدة الصاروخية في حركة حماس.

وأضاف: «نواصل تصفية المخربين وفي مقدمتهم المسئولين عن المجازر في غلاف غزة، وأيضًا استهداف وتدمير أهدافًا لحماس تمهيدًا للمرحلة المقبلة من الحرب».

وفي تدوينة أخرى، أشار إلى مواصلة الأعمال الهجومية في منطقة يهودا والسامرة، لافتًا إلى اعتقال أكثر من 450 مطلوبًا من حماس منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت تجمعًا للقوات الإسرائيلية قرب بلدة «مفكعيم» في محيط غزة برشقة صاروخية.

وأمس السبت، أعلنت «كتائب القسام»، قصف مدينة تل أبيب بالصواريخ انطلاقا من قطاع غزة.

وذكرت «القسام»، في بيان، لها أنها قصفت تل أبيب «رداً على المجازر بحق المدنيين».

وإلى جانب قصف تل أبيب، أعلنت «القسام» عن استهداف مدينة سديروت القريبة من قطاع غزة بالصواريخ، كما استهدفت مستوطنات في غلاف غزة بالصواريخ وقذائف الهاون.