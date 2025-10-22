القوات الأوكرانية تستهدف مصنع متفجرات في منطقة بريانسك الروسية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت مصنعا كيميائيا في منطقة بريانسك الحدودية داخل روسيا، في هجوم جوي مشترك.

وقالت الهيئة في بيان عبر تطبيق تليجرام: "نُفذ هجوم صاروخي وجوي واسع النطاق، شمل استخدام صواريخ ستورم شادو التي تطلق من الجو، وقد نجحت في اختراق نظام الدفاع الجوي الروسي".

وأضاف البيان أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للمصنع بالنسبة لصناعة الدفاع الروسية.

وبحسب المعلومات الرسمية، يعد المصنع الكيميائي المستهدف في بريانسك من أبرز منشآت إنتاج المتفجرات في روسيا، حيث يصنع قذائف المدفعية ورؤوس الصواريخ الحربية.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية مساء الثلاثاء إنها أسقطت 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة، من دون تسجيل أضرار، بينما أعلن حاكم الإقليم ألكسندر بوجوماز نشر فرق الطوارئ في موقع الحادث.