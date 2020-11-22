عقدت الدورة الـ17 لمجلس الدفاع المشترك لمجلس الدفاع الخليجي، اليوم الأحد، عبر الفيديو، برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي.

وأكد البواردي - في كلمته خلال اجتماع المجلس، والتي نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام" - أن هناك ضرورة للعمل على تطوير قدرات القيادة العسكرية الموحدة ضمن المنظومة الوطنية.

وقال "من خلال تجربتنا في الإمارات نؤمن بأن القوات المسلحة بما تملكه من موارد وإمكانات ونظرا لخبرتها في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك استعدادها لمواجهة الحروب البيولوجية، تبقى مؤهلة للقيام بدور نشط لدعم المنظومة الوطنية في مواجهة الجائحة الحالية، وقادرة على تحقيق الصمود والمرونة الوطنية، علما بأن الأوبئة وإن لم تأت نتيجة حروب بيولوجية وغير تقليدية إلا أن تأثيرها يماثل تأثير أسلحة الدمار الشامل".

واقترح تطوير قدرات القيادة العسكرية الموحدة ضمن المنظومة الوطنية لمواجهة مثل هذه التهديدات في المستقبل والتي تشكل تهديدا وطنيا شاملا.

وناقش أعضاء مجلس الدفاع الخليجي المشترك، خلال الاجتماع، أهم الإنجازات التي تمت خلال المرحلة السابقة، كما تم استعراض وبحث المسائل والموضوعات المتعلقة بالجانب العسكري الخليجي المشترك، وأهم ما جاء في جدول أعمال اللجنة العسكرية العليا من مواضيع عسكرية خاصة بالمجال الدفاعي.